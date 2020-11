Com vários desfalques por conta de Covid, suspensão ou lesão, Santos e Internacional se enfrentam neste sábado (14), às 16h30, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro (confira as escalações mais abaixo). O duelo interessa ao Atlético, que, além de buscar um triunfo sobre o Corinthians, no Itaquerão, no mesmo dia, às 19h, torce por um tropeço do Colorado para assumir a ponta da competição.

O time comandado por Abel Braga não terá Patrick, com um edema muscular na coxa direita, adquirido na derrota dos gaúchos para o América, por 1 a 0, nas quartas de final da Copa do Brasil, e deve ficar afastado uma semana.

Patrick já seria desfalque certo por ter contraído Covid, assim como Nonato. Peglow e Praxedes são as opções para o setor.

Na lateral direita, Heitor cumprirá suspensão; Rodinei é o candidato à vaga.

Já o Santos passou por um surto de Covid-19. Um dos infectados é o técnico Cuca. Com problemas respiratórios, o treinador precisou ser hospitalizado. O time será dirigido pelo auxiliar Ivan Storti.

Além de dez jogadores com Covid, Soteldo é outra baixa no Peixe, por estar servindo a seleção venezuelana.

SANTOS X INTERNACIONAL

Motivo: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 14/11/2020 (sábado)

Horário: 16h30

Local: Vila Belmiro

Cidade: Santos (SP)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

SANTOS

John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Ivonei, Lucas Lourenço (Guilherme Nunes) e Arthur Gomes (Wagner Leonardo); Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga

Técnico: Marcelo Fernandes

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés (Uendel); Lindoso, Edenilson, Peglow (Praxedes) e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Abel Hernández (Yuri Alberto)

Técnico: Abel Braga