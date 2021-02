Em clima de despedida dupla, da longa temporada 2020, afetada por causa da pandemia pelo novo coronavírus, e provavelmente do técnico Jorge Sampaoli, que deve aceitar convite para comandar o Olympique de Marselha, da França, o Atlético encara o Sport, neste domingo (21), às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife, buscando assegurar vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores 2021, já que está fora da briga pelo título.

O time pernambucano tem como objetivo principal evitar o rebaixamento à Série B, o que já é muito improvável. E diante da reação nas últimas rodadas, passa a sonhar até mesmo com uma vaga na Copa Sul-Americana 2021. Para isso, precisa vencer, e na busca pelos três pontos, o técnico Jair Ventura, que deve renovar seu vínculo com o Leão, terá as voltas do lateral-direito Patric e do meia-atacante Marquinhos.

O atacante Keno, que treinou nos últimos dias, tem a chance de voltar ao Atlético depois de desfalcar o time por quatro rodadas por causa de uma lesão no cotovelo esquerdo O atacante Keno, que treinou nos últimos dias, tem a chance de voltar ao Atlético depois de desfalcar o time por quatro rodadas por causa de uma lesão no cotovelo esquerdo

Por outro lado, ele perde dois titulares. O zagueiro Iago Maidana, emprestado pelo Atlético ao Sport, não pode jogar por contrato, assim como o meia Bruninho, que é reserva. Chico deve ser seu substituto, sendo mantida a formação com três zagueiros.

O volante Betinho recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Bragantino, na última segunda-feira (15), na Ilha do Retiro, e cumpre suspensão. Ronaldo Henrique e Ricardinho brigam pela vaga.

Retorno

No Atlético, a novidade pode ser a volta do atacante Keno, ausente nos últimos quatro jogos, quando a equipe marcou apenas cinco pontos em 12 disputados.

Se ele não tiver condições de jogo, Marrony, que o substituiu no empate por 1 a 1 com o Bahia, no último sábado (13), no Mineirão, briga com Eduardo Vargas pela vaga.

Livre de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o volante Allan também pode jogar no Recife, mas não tem volta garantida ao time, brigando por vaga com Alan Franco e Nathan. No meio, Jair e Hyoran têm a escalação garantida.

A FICHA DO JOGO

SPORT

Luan Polli; Chico, Adryelson e Thyere; Patric, Marcão Silva, Ronaldo Henrique (Ricardinho), Thiago Neves e Júnior Tavares; Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan (Alan Franco ou Nathan) e Hyoran; Savarino, Eduardo Sasha e Keno (Marrony ou Eduardo Vargas). Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 21 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Ilha do Retiro

CIDADE: Recife

MOTIVO: 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos do Paraná

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere