A indefinição marca a preparação de Sport e Atlético para a partida entre eles neste domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife, no confronto que fecha a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No time pernambucano, o técnico Umberto Louzer, campeão da Série B 2020 dirigindo a Chapecoense e que esteve próximo de comandar o Cruzeiro, mas desistiu na última hora, conta com a volta do atacante Neilton, que deve formar o setor ofensivo com Paulinho Moccelin, destaque da equie catarinense na última Segundona, e Mikael.

O volante Jair pode voltar a ser titular do time do Atlético na partida deste domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Este último teve sua titularidade ameaçada, mas Louzer preferiu manter André no banco de reservas. O jogador passa por um processo de recuperação física após voltar ao Brasil depois de defender Gazisehir Gaziantep, da Turquia.

Apesar de ter entrado bem no empate por 2 a 2 com o Internacional, no último domingo (30), no Beira-Rio, na estreia do Leão na Série A, quando fez o gol do empate num jogo em que o time saiu perdendo por 2 a 0, André ainda não tem condições de começar uma partida.

Na defesa, o ex-atleticano Patric é o favorito para ocupar a lateral direita, mas tem a concorrência de Hayner.

Desfalques

A lista de desfalques do técnico Cuca, que foi enorme na vitória por 2 a 0 sobre o Remo, na última quarta-feira (2), em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil, pode aumentar ainda mais, pois o volante Tchê Tchê e o meia Hyoran, com lesões, são dúvidas.

Mesmo assim, o Galo terá um time forte na Ilha do Retiro. A intenção de Cuca era repetir a equipe que venceu o time paraense, mas se os dois forem vetados, Jair, Zaracho e Marrony disputam as vagas no time titular.

O atacante Keno, machucado, os laterais Guga e Guilherme Arana, na Seleção olímpica, e Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador), Savarino (Venezuela) e Eduardo Vargas (Chile), disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 pelos seus países, serão desfalques atleticanos na partida deste domingo.

O Atlético busca a reabilitação no Brasileirão, pois na estreia, no último domingo (30), foi derrotado por 2 a 1, de virada, pelo Fortaleza, no Mineirão.

A FICHA DO JOGO

SPORT

Mailson; Patric (Hayner), Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão, Júnior Tavares e Thiago Neves; Neilton, Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico: Umberto Louzer

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê (Jair), Eduardo Sasha, Hyoran (Zaracho ou Marrony) e Nacho Fernández; Hulk. Técnico: Cuca

DATA: 6 de junho de 2021

HORÁRIO: 20H30

ESTÁDIO: Ilha do Retiro

CIDADE: Recife

MOTIVO: 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Anderson José de Moraes Coelho, todos de São Paulo

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere