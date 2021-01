Vice-líder e podendo ser ultrapassado por São Paulo e Atlético neste domingo (31), o Flamengo volta a campo na segunda-feira (1), e encara o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. Embalado pela goleada sobre o Grêmio, em plena Arena do Tricolor Gaúcho, o rubro-negro carioca segue sonhando com o caneco do Campeonato Brasileiro.

Com 58 pontos na tabela, quatro a menos que o líder Internacional, o time comandado por Rogério Ceni tem 12% de chances de ser campeão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Para tentar vencer o Leão em seus domínios, o comandante pode promover o retorno do goleiro Diego Alves, que ainda faz recondicionamento físico, após se recuperar de lesão. O zagueiro Rodrigo Caio, que cuida de um problema muscular na coxa direita, segue de fora.

Sport no alerta máximo

Com 35 pontos e fora da zona do rebaixamento por critérios de desempate, o Sport precisa vencer em casa para seguir com a corda frouxa no pescoço.

Para o duelo com o Flamengo, o técnico Jair Ventura terá um retorno importante. Após cumprir isolamento social por ter contraído o vírus da covid-19, o atacante Hernane volta a ficar à disposição.

Contudo, com o terceiro cartão amarelo recebido contra o Bahia, o volante Marcão terá que cumprir suspensão na partida em Pernambuco.

Ficha do jogo:

Sport-PE x Flamengo

Motivo: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 1º de fevereiro de 2021 (segunda-feira)

Horário: 20h

Local: Ilha do Retiro, em Recife

Sport- Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Maidana e Júnior Tavares; Márcio Araújo, Betinho, Patrick, Thiago Neves e Marquinhos; Dalberto. Técnico: Jair Ventura

Flamengo - Diego Alves (Hugo); Isla, Gustavo Henrique, William Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni

Transmissão: Sportv e Première