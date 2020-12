Eliminado nas quartas de final da Libertadores na última quarta-feira (16), quando foi goleado pelo Santos por 4 a 1, na Vila Belmiro, e com o início das semifinais da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (23), quando recebe o São Paulo, às 21h30, em Porto Alegre, o Grêmio, que busca é sexto colocado na Série A e busca uma vaga no G-4 deve ter um time alternativo na partida diante do Sport, que luta contra o rebaixamento, neste sábado (19), às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife.

O time pernambucano tem apenas três pontos a mais que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento, e joga pressionado. A grande aposta é no meia Thiago Neves, que fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, no último domingo (13), também na Ilha do Retiro, e que começou este ano defendendo o Grêmio, mas teve uma saída polêmica do tricolor gaúcho, com a demissão acontecendo pela imprensa.

Paulo Victor pode ser titular do gol gremista na noite deste sábado, em Recife, com o titular Vanderlei sendo preservado por Renato Gaúcho

Apesar da necessidade da vitória, para tentar se aproveitar da derrota do Atlético e do confronto direto entre Internacional e Palmeiras, quinto e quarto colocados, respectivamente, também neste sábado, em Porto Alegre, o técnico Renato Gaúcho deve mandar a campo na Ilha do Retiro uma formação alternativa.

Seu adversário na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, o São Paulo, jogou por esta 26ª rodada na última quarta-feira (16), quando fez 3 a 0 no Atlético, no Morumbi, na capital paulista.

Diante desta realidade, e da maratona de jogos que o time vem enfrentando, o trinador gremista deve poupar a maioria dos seus titulares, já sendo certas as ausências de Geromel, Matheus Henrique, Jean Pyerre e Diego Souza. O goleiro Vanderlei pode dar lugar a Paulo Victor.

A FICHA DO JOGO

SPORT

Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura

GRÊMIO

Vanderlei (Paulo Victor); Victor Ferraz, Rodrigues, David Braz e Bruno Cortez; Lucas Silva (Matheus Henrique) e Darlan; Luiz Fernando, Pinares e Ferreira (Thaciano); Diego Churín.Técnico: Renato Gaúcho

DATA: 19 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Ilha do Retiro

CIDADE: Recife

MOTIVO: 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: José Mendonça da Silva Junior, auxiliado por Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn, todos do Paraná

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRANSMISSÃO: SportTV e Premiere