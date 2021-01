Vencer ou vencer. É com esta obrigação que Vasco e Atlético entraram em campo neste sábado (23), em São Januário, no duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, apesar de terem o mesmo lema, cariocas e mineiros brigar por objetivos diferentes na competição mais importante do país.

Dono da casa, o cruz-maltino tem 32 pontos e luta com todas as forças para escapar da zona de rebaixamento; o alvinegro, por sua vez, soma 54 e tanta seguir na cola dos concorrentes diretos pelo caneco (Inter, São Paulo e Flamengo).

Para encarar o Vasco, o técnico Jorge Sampaoli terá o importante retorno do volante Jair, que cumpriu suspensão na partida contra o Grêmio. Zaracho, que já aprimora a parte física após se recuperar de lesão muscular, seguirá de fora dos relacionados.

Savinho volta a ter uma oportunidade entre os convocados para a viagem ao Rio. Marquinhos, em tratativas com o Áustria Viena, fica em BH.

Benítez e mais 10

Pelo lado do time carioca, o técnico Vanderlei Luxemburgo tenta reorganizar a casa e evitar a queda para a Série B. O meia argentino Benítez, poupado contra o RedBull Bragantino, está confirmado para encarar o Atlético.

Além dele, Luxa terá os retornos de Henrique e Bruno Gomes. A única baixa é de Ricardo Graça, entregue ao Departamento Médico.

Savinho volta a ser relacionado. Marquinhos, que deve ser emprestado, fora. E o Tardelli? Segue de fora também. pic.twitter.com/jfRRVYZktt — HENRIQUE ANDRÉ (de 🏡) (@ohenriqueandre) January 22, 2021

Ficha do Jogo

Vasco x Atlético

Motivo: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Horário: 21 horas

Local: São Januário, no Rio de Janeiro

Data: 23 de janeiro de 2021 (sábado)

Arbitragem: Vinícius Gonçalves Araújo, auxiliado por Fabrício Vilarinho e Bruno Raphael Pires, todos de São Paulo. VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Vasco - Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Leo Gil e Benitez; Talles (Gabriel Pec), Pikachu e Cano. Técnico: Luxemburgo

Atlético - Everson, Guga, Réver (Rabello), Alonso, Arana; Allan, Jair, Hyoran, Savarino, Keno e Vargas. Técnico: Sampaoli.

Transmissão: Première e Sportv