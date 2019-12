A incansável briga do Cruzeiro contra o rebaixamento tem mais um capítulo. Nesta segunda-feira (2) o time celeste visita o Vasco às 20h, em São Januário, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e só a vitória interessa.

De volta ao time celeste após nove anos, Adilson Batista tentará salvar o clube do que pode ser o primeiro rebaixamento na história. Para isso será preciso conquistar os três pontos na casa do Cruzmaltino, já que ganhou uma "ajudinha" do Athletico-PR no último sábado. O time paranaense empatou com o Ceará no último minuto de jogo, ficando no 1 a 1 no Castelão.

Adilson Batista substitiu Abel Braga, que deixou o Cruzeiro na sexta-feira, um dia após o vexatório empate sem gols com o CSA, no Mineirão, resultado que complicou bastante a vida celeste no Brasileirão.

"Vamos resgtatar como é que jogaram, como foi a escalação, não foge muito. Claro que você pode mudar uma coisinha ou outra, mas não pode ser tão radical para não perder a essência. O jogo de ontem (falava da partida contra o CSA) tem que esquecer, página virada, é um novo processo, é um novo treinador, é uma nova cobrança, é um novo objetivo. O objetivo tem sido o mesmo, hoje é a permanência.

O Cruzeiro vivenciou isso em 94, em 2011 também. Não era para estar passando por uma situação dessa. Temos que reverter, é com a gente e eu faço parte disso, quero ajudar, quero dar a minha contribuição", disse Adilson Batista.

Para essa importante partida entre Vasco e Cruzeiro o novo treinador estrelado fará mudanças no time, como ele mesmo indicou com a frase "mudar uma coisinha ou outra sem ser radical".

A principal mudança será a saída do meia Thiago Neves. Contestadíssimo pelo torcedor, o camisa 10 sequer viajou para o Rio de Janeiro. A explicação oficial para a ausência do meio-campista foi um edema muscular.

Fato que chega a ser curioso, pois há seis dias o jogador não tinha nenhuma lesão. Fato confirmado pelo próprio médico do Cruzeiro, que chegou a dizer que o atleta havia passado recentemente por uma bateria de exames que não apontaram anomalias.

Outro jogador que voltou ao time titular recentemente, mas pode ficar no banco contra o Vasco é Fred. O camisa 9 deve perder sua vaga para o camaronês Joel.

O desafio de Adilson Batista é dar ao Cruzeiro mais poderio ofensivo, sem comprometer o sistema defensivo, fazendo o time jogar com intensidade.

"Se não tiver intensidade não joga, e nós precisamos ter, e vamos ter", garantiu.

VASCO

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá importantes desfalques para o jogo desta segunda-feira. O meia Marcos Júnior, que se chocou com o goleiro são-paulino Tiago Volpi no jogo da última rodada, cumprirá o protocolo da Fifa e não entrará em campo. Como ficou desacordado e foi encaminhado ao hospital - passou por exames e foi liberado, precisará ficar fora da partida.

Outro que não joga é o volante Raul. Ele tomou o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o São Paulo e também será desfalque.

VASCO X CRUZEIRO

Motivo: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 2 de dezembro de 2019

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás

VAR: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Transmissão: Sportv e Premiere

VASCO - Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Castán e Henrique; Richard, Bruno Gomes, Felipe Bastos e Guarín; Bruno César e Marrony.

CRUZEIRO - Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Egídio; Henrique, Ederson e Ariel Cabral; David,Pedro Rocha e Joel. Técnico: Adilson Batista