Em má fase no Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (24), às 16h30, no estádio OBA, pela 14ª rodada da competição.

Há sete jogos sem vencer, sendo quatro empates e três derrotas, a Raposa soma 11 pontos e ocupa a 18ª colocação na tabela de classificação, dentro da zona de rebaixamento.

Para encarar o Vila, o técnico Mozart não vai poder contar com o volante Matheus Barbosa, que, além de ter sido expulso na rodada passada, está acertando a ida para o Atlético-GO. Com Flávio, Lucas Ventura, Ariel Cabral e Rômulo disputam duas vagas no meio-campo, ao lado do armador Marcinho.

Quem também segue fora é o atacante Marcelo Moreno, ainda liberado pela diretoria para resolver problemas particulares.

Em contrapartida, o comandante da equipe estrelada vai ter o retorno do lateral-direito Rául Cáceres, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, e do meia Giovanni, de volta, após cumprir suspensão.

Já no ataque, Wellington Nem pode iniciar jogando pela primeira vez com a camisa celeste, na vaga de Felipe Augusto.

Vila Nova

Na 13ª posição, com 14 pontos, o Vila está há três jogos sem vencer na Série B e ainda não triunfou em seu estádio na atual edição do torneio.

Para o confronto com o Cruzeiro, o técnico Higo Magalhães não vai poder contar com o lateral-direito e volante Pedro Bambu e com o atacante Alesson, vetados pelo departamento médico.

Recém-contratado por empréstimo junto ao Internacional, Lucas Mazetti pode fazer sua estreia na direita. Danilo Belão é outra opção para o setor.

Outra alteração promovida por Higo pode ser no esquema tático, com a entrada de Xandão, formando um esquema com três zagueiros.

No meio-campo, Dudu pode ganhar a vaga de Éder. Já no ataque, Alan Grafite deve ser o escolhido para formar dupla com Henan. Kelvin é o outro postulante à vaga de Alesson.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA

Georgemy; Xandão, Renato e Rafael Donato; Lucas Mazetti (Danilo Belão), Dudu, Arthur Resende, Renan Mota e Willian Formiga; Henan e Alan Grafite.

Técnico: Higo Magalhães

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres (Norberto), Brock (Ramon), Rhodolfo e Jean Victor; Ariel Cabral (Rômulo), Lucas Ventura e Marcinho; Bruno José, Wellington Nem (Felipe Augusto) e Rafael Sóbis

Técnico: Mozart

DATA: 24 de julho de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h30

LOCAL: Onésio Brasileiro Alvarenga (Oba)

CIDADE: Goiânia (GO)

MOTIVO: 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Thiago Rosa de Oliveira e Lilian da Silva Fernandes Bruno, todos do Rio de Janeiro

TRANSMISSÃO: Premiere