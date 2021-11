Neste sábado (13), às 18h30, no Independência, América e Grêmio medirão forças em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto colocará frente a frente equipes que vivem momentos bem distintos na competição (confira as prováveis escalações mais abaixo).

Mandante do duelo, o Coelho está muito perto de garantir sua permanência na elite do futebol nacional para o ano que vem. E pode ir além. Com 41 pontos, em 10º lugar, o Alviverde tem chances de obter uma vaga em uma das competições sul-americanas.

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o América possui 71,7% de probabilidade de alcançar um lugar na próxima Copa Sul-Americana e 15% na Libertadores.

Já o Grêmio briga desesperadamente para deixar a zona de rebaixamento. Vice-lanterna, o tricolor gaúcho soma 29 pontos, sete a menos que o Bahia, 16° colocado.

Marquinhos Santos ainda definirá a escalação do América contra o Grêmio

Provável escalação do América

Ainda não se sabe se o treinador Marquinhos Santos vai repetir a equipe que bateu o Sport, por 3 a 2, na última quarta-feira (10), na Arena Pernambuco.

O zagueiro Ricardo Silva será reavaliado pelo departamento médico. O defensor sofreu uma pancada na cabeça contra o Leão, após se chocar com o colega de equipe Zé Ricardo.

Apesar dessa dúvida, o América pode ir a campo com Matheus Cavichioli; Patric, Anderson (Ricardo Silva), Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo.

Leia mais:

Douglas Costa sofre lesão e desfalca o Grêmio no jogo contra o América

América tem mais de 70% de chance de vaga na Sul-Americana e quase 15% de chegar à Libertadores

América alcança sua melhor campanha na Era dos Pontos Corridos do Brasileiro

Provável escalação do Grêmio

O técnico Vagner Mancini conta com os retornos do lateral-esquerdo Cortez e do meio-campista Thiago Santos, que cumpriram suspensão. Incógnitas até esta sexta-feira (12), os zagueiros Kannemann e Geromel, o volante Lucas Silva e o meia-atacante Alisson estão na lista de relacionados.

Por outro lado, o time gaúcho não terá Douglas Costa, que sofreu uma lesão na coxa esquerda.



O Grêmio deve jogar neste sábado com Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos (Sarará), Lucas Silva, Alisson (Elias), Campaz (Sarará) e Ferreira; Diego Souza.

Arbitragem

Flavio Rodrigues de Souza (Fifa) será o dono do apito no embate no Independência. Ele será auxiliado por Daniel Luis Marques e Alex Ang Ribeiro, e o VAR terá Pericles Bassols Pegado Cortez. Todos são paulistas.

Onde assistir

O confronto será transmitido pelo Premiere.