Encarar o Tupynambás com a liderança da primeira fase do Mineiro garantida deu ao técnico Levir Culpi a chance de testar jogadores na última rodada. Com isso, arriscar quem vai a campo no duelo das 21h30 desta quarta-feira (20) é uma tarefa para videntes e/ou sortudos.

Para o confronto em Juiz de Fora, o comandante alvinegro esboçou um time para lá de alternativo durante a semana. Contudo, o que chama a atenção é que o atacante Papagaio, de 19 anos, figurou entre os onze que iniciariam o dulo. Porém, Levir deve mesmo optar por Alerrandro, artilheiro isolado da competição com 7 gols marcados.

A provável escalação do Atlético é: Cleiton; Renan Guedes, Martín Rea (Léo Silva0, Maidana e Hulk; Lucas Cândido, Nathan (Jair), Bruninho e Daniel Penha; Leandrinho e Alerrandro (Papagaio).

Tupynambás

Aguardando um bom público para o jogo desta quarta, a diretoria do Tupynambás dobrou a carga solicitada, de cinco mil para 9.990 bilhetes.

O lateral Paulinho é dúvida para o duelo contra a equipe da capital. O zagueiro Marcelinho, lesionado, está fora.

O provável time escalado pelo técnico Paulo Campos para enfrentar o Atlético é: Renan Rinaldi, Paulinho (Anderson), Adriano, Felipe Gregory e Hipólito; Léo Salino, Núbio Flávio, Leandro Salino e Igor Soares; Ademilson (Matheus Pimenta) e Geovani.

Sétimo colocado, com 11 pontos conquistados, o time de Juiz de Fora busca a vitória para tentar fugir de um duelo com os grandes nas quartas de final.