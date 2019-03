Um jogo festivo para os atleticanos, que comemoram os 111 anos do clube, e que pode ser histórico para o Tupynambás, de Juiz de Fora. Domingo, quando a bola rolar a partir das 16h, no Mineirão, Galo e Leão brigam pela vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro.

Líder da primeira fase, com 28 pontos conquistados, o Atlético entrará em campo com a força máxima, ao contrário do que fez em sete das onze partidas disputadas até o momento na primeira fase do Estadual.

Sem o volante Adilson, que sentiu dores no joelho direito, o técnico Levir Culpi promove a entra de Jair entre os titulares que iniciarão o duelo no Gigante da Pampulha. Já o atacante Alerrandro, artilheiro do Estadual com 8 gols marcados, volta ao banco de reservas e dá lugar ao "Pastor" Ricardo Oliveira.

Com isso, o time que deve ir a campo para encarar a equipe de Juiz de Fora, na Zona da Mata é: Victor; Guga, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Wellison, Jair, Cazares, Terans e Luan; Ricardo Oliveira.



Tupynambás

Oitavo colocado na fase inicial do Mineiro, o Leão de Juiz de Fora, comandado pelo técnico Paulo Campos, não terá o experiente volante Leandro Salino, expulso na última rodada, na derrota por 2 a 1 para os reservas do Galo.

Para tentar desbancar Atlético, um dia antes do aniversário de 111 anos, o Tupynambás deve ir a campo com: Renan Rinaldi; Gustavo Crecci, Adriano, Felipe Gregory e Lucas Hipólito; Marcel, Léo Salino e Guilherme; Matheus Pimenta, Núbio Flávio e Ademilson.

Ficha Técnica:

Atlético x Tupynambás

Horário: 16h

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Motivo: Jogo único pelas quartas de final do Campeonato Mineiro

Arbitragem: Emerson Ferreira de Almeida, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Magno Arantes Lima

Transmissão: Globo Minas