Um vice-campeão de 2019 no banco e dezenas de campeões do outro lado. É desta forma que o Atlético, comandado por Jorge Sampaoli, estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo. O duelo contra o atual detentor do caneco será neste domingo (9), a partir das 16h, no Maracanã.

Time a ser batido no país, o rubro-negro carioca terá também a estreia no espanhol Domènec Torrent, técnico contratado para substituir o “Mister” Jorge Jesus, que acertou com o Benfica, de Portugal. O novo treinador, por curiosidade, foi auxiliar do badalado Pep Guardiola durante vários anos.

Para o confronto deste domingo, Sampaoli terá força máxima no Maracanã. Ele só não contará com Diego Tardelli, que só volta em 2021, devido a uma cirurgia no tornozelo, e com Gustavo Blanco, que segue em fase final de recuperação de uma lesão no quadril.

Flamengo

Já o Flamengo, atual campeão brasileiro, também quer começar com o pé direito a competição mais importante do país.

Para encarar o Galo, o novo comandante rubro-negro também terá todos os atletas à disposição. O lateral-direito Rafinha, que estava no processo de transição após torção no tornozelo direito e que era dúvida, treinou normalmente com o elenco e a presença é dada como certa, pelo menos entre os relacionados.

Do lado esquerdo, Filipe Luís será o titular. Ele também esteve ‘passeando’ pelo Departamento Medico, após ter sofrido uma lesão na panturrilha.

Ficha Técnica:

Flamengo x Atlético

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Assaí 2020

Data: 09 de agosto (domingo)

Horário: 16h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Globo, Sportv e Première

Flamengo: Diego Alves, Rafinha (João Lucas), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Domènec Torrent

Atlético: Rafael; Mariano, Junior Alonso, Réver, Guilherme Arana; Alan Franco (Jair), Allan, Nathan; Keno, Savarino e Marrony. Técnico Jorge Sampaoli