A acirrada briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem a participação do Atlético, pode ganhar um concorrente ainda mais focado na competição: o Grêmio. Com um ponto a menos e o mesmo número de jogos do Galo, o tricolor gaúcho é finalista da Copa do Brasil, que deve ter as datas da sua decisão adiadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) caso o Palmeiras garanta presença na final da Copa Libertadores nesta terça-feira (12), diante do River Plate, da Argentina.

O alviverde paulista é o adversário gremista na decisão da Copa do Brasil, originalmente marcada para os dias 3 e 10 de fevereiro. A final da Libertadores é em 30 de janeiro, em jogo único, no Maracanã. O vencedor será o representante sul-americano no Mundial de Clubes da Fifa, no Qatar. E faz sua estreia na competição em 7 de fevereiro. E joga novamente quatro dias depois, decidindo o título ou o terceiro lugar.

Finalista da Copa do Brasil, o Grêmio pode decidir o título apenas depois do Brasileirão, o que transforma a Série A em prioridade para o tricolor gaúcho nesta reta final Finalista da Copa do Brasil, o Grêmio pode decidir o título apenas depois do Brasileirão, o que transforma a Série A em prioridade para o tricolor gaúcho nesta reta final

O calendário do Mundial de Clubes impede que a CBF arrisque em caso de classificação palmeirense. E a tendência é de que a entidade adie para os dias 28 de fevereiro e 3 de março os dois jogos decisivos da Copa do Brasil caso o Palmeiras garanta a vaga na final da Libertadores.

O sorteio dos mandos de campo da final está marcado para a próxima quinta-feira (14), às 11h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nesta data pode ser anunciado o adiamento, dependendo do resultado palmeirense nesta terça-feira (12).

E isso está muito bem encaminhado, pois na semana passada, em Avellaneda, na Argentina, o time de Abel Ferreira goleou o River Plate por 3 a 0 e joga no Allianz Parque, a partir das 21h30, podendo perder por até dois gols de diferença.

Foco

Adversário do Palmeiras na próxima sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, numa prévia da decisão da Copa do Brasil, o Grêmio recebe o Atlético em Porto Alegre no próximo dia 20, pela 31ª rodada.

Serão dois confrontos diretos ainda mais importantes para o time de Renato Gaúcho, caso a final da Copa do Brasil seja mesmo adiada para 28 de fevereiro e 3 de março, sendo esta a única alternativa da CBF.

Isso porque os jogos acontecerão após o término da Série A, que tem a última rodada prevista para o dia 24 de fevereiro. Assim, o tricolor gaúcho não poderá deixar o Brasileirão de lado pois terá de buscar na competição seu grande título na temporada ou, pelo menos, uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2021.

Se a final da Copa do Brasil fosse em 3 e 10 de fevereiro, ela provocaria impacto direto em três rodadas do Campeonato Brasileiro, com o campeão jogando mais quatro vezes após conquistar o título e já relaxado, com a garantia de uma grande taça na temporada, da presença na fase de grupos da Libertadores 2021 e também com os cofres cheios pelos R$ 52 milhões de premiação que o torneio paga a que fica com o título.

Escalar times alternativos ou reservas no Brasileirão é uma marca de Renato Gaúcho nas últimas temporadas, sempre pensando nas Copas Libertadores e do Brasil. Na reta final desta temporada, será diferente e a Série A terá de ser a prioridade gremista, o que provoca ainda mais equilíbrio na briga pela taça.