Provável casa do Cruzeiro nas próximas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, Sete Lagoas, na região Central de Minas, por meio da Prefeitura Municipal, vetou a presença de gestantes e menores de idade na Arena do Jacaré, principal estádio da cidade.

A determinação está expressa no Diário Oficial do Muncípio (DOM), publicado na última quinta-feira (26), que estipulou as diretrizes para o retorno da torcida aos jogos.

No documento, que também prevê a presença de 30% da capacidade na arena, há a seguinte disposição: "é vedada a presença, na torcida, de gestantes e de pessoas menores de 18 (dezoito) anos".

A Arena do Jacaré está perto de ser confirmada pela Raposa como sede dos próximos jogos do time celeste no Brasileiro, como alternativa à proibição da presença de público nos estádios de Belo Horizonte.

Vale lembrar que, quando permitiu a volta das torcida aos estádios, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) apenas recomendou o não comparecimento de gestantes ao palco dos confrontos e não fez qualquer menção ao veto a menores de idade.

O Cruzeiro foi procurado pelo Hoje em Dia para comentar a situação, mas ainda não respondeu ao contato.

A reportagem também questionou a Prefeitura de Sete Lagoas sobre o veto e não teve retorno até o momento.

Em Belo Horizonte, os duelos Atlético x River Plate e Cruzeiro x Confiança foram marcados por episódios de aglomerações de pessoas dentro e fora do Mineirão, o que levou a PBH a proibir a presença de público nos estádios da capital.

Leia mais

Cruzeiro negocia com Sete Lagoas para mandar jogos da Série B na Arena do Jacaré

Brock exalta 'paz para jogar futebol' e diz que a Raposa vai mostrar que 'está de volta' ante o CRB

Torcedores do Galo são convocados pelo Mineirão para estudo sobre transmissão da Covid