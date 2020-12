A permanência do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, que fica cada dia mais próxima, se tornou um verdadeiro presente de fim de ano para os rivais atleticanos. Um torcedor, inclusive, resolveu comemorar a péssima fase da Raposa de forma inusitada.

Na manhã desta quarta-feira (30), um dia depois do empate sem gols contra o Cuiabá, o empresário Ramon Antônio encheu balões azuis e, com uma faixa com a letra "B", soltou pelos céus de Belo Horizonte; pra ser mais exato, na região do bairro Castelo.

"Comprei os itens aqui perto de casa, há uma semana. Comprei 40 balões a gás. Tive que cortar, porque ficou pesado. Assim que decretasse a permanência do Cruzeiro, eu ia fazer isso. Mas é só o começo. Já contribuí para os outdoors do 'centenário'", conta ao Hoje em Dia.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro tem apenas 0,4% de chances de acesso.