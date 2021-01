O empate por 2 a 2 da Ponte Preta com o Cuiabá, no Moisés Lucarelli, em Campinas, e a derrota de 2 a 0 do Guarani para o CRB, no Rei Pelé, em Maceió, ambos os jogos disputados na noite da última segunda-feira (11) podem fazer com que o Cruzeiro termine a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro a cinco pontos do G-4 da competição, grupo que garante o acesso à Série A do ano que vem.

Isso fará com que os seis pontos perdidos antes mesmo do início da Segunda Divisão nacional sejam ainda mais lamentados, embora não exista muito motivo para isso diante dos vários pontos perdidos pela Raposa principalmente dentro de casa e para times da parte de baixo da tabela de classificação.

Cruzeiro, de Marcelo Moreno, pode terminar a 34ª rodada da Série B a cinco pontos do G-4. O clube foi punido pela Fifa, antes de começar a competição, com a perda de seis pontos Cruzeiro, de Marcelo Moreno, pode terminar a 34ª rodada da Série B a cinco pontos do G-4. O clube foi punido pela Fifa, antes de começar a competição, com a perda de seis pontos

A punição foi imposta pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) e maio do ano passado, pelo não pagamento de uma dívida com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, pelo empréstimo do volante Denilson, no segundo semestre de 2016.

Para que o Cruzeiro termine a 34ª rodada da Série B a cinco pontos do G-4, além de vencer o lanterna Oeste, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Independência, serão necessárias derrotas de CSA e Juventude.

A equipe alagoana, que ocupa a quarta posição, com 52 pontos, encara o desesperado Paraná nesta terça-feira (12), às 19h15, no Estádio Durival Britto, em Curitiba.

No mesmo horário, o quinto colocado Juventude, que também soma 52 pontos, faz um clássico do interior gaúcho contra o Brasil-RS, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Após os jogos desta terça e quarta-feira, faltarão mais quatro rodadas para o final da Série B, com 12 pontos em disputa. Isso faz com que a Raposa tenho, segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), menos de 1% de chances de acesso à Série A.

A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B