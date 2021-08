Messi não deve usar a camisa 10 no PSG Messi não deve usar a camisa 10 no PSG

Mais nova estrela do Paris Saint-Germain, Lionel Messi será o grande nome de um time com Neymar, Mbappé, Verratti, Di María e companhia. O contrato será de dois anos e o PSG, dominante na França, quer dar o próximo passo e, com um dos melhores jogadores da história do futebol, enfim realizar o sonho de conquistar a Uefa Champions League.

Mas... qual será a camisa de Messi no clube francês? Com o lendário número 10, Messi ganhou tudo no Barcelona, fez história e se tornou o melhor dos Blaugranas em todos os tempos. A 10 também é usada por ele na seleção argentina, com a qual encerrou o jejum de títulos que perdurava desde 1993 ao vencer a Copa América neste ano, batendo o Brasil em pleno Maracanã na decisão.

No PSG, a camisa 10 já é de Neymar. O brasileiro ofereceu o número ao amigo, mas, segundo a imprensa francesa, seguirá com ela. De acordo com vários veículos da França, Messi vai usar a camisa 30 no PSG.

Por que? A camisa 30 é a mesma que Messi usou quando fez sua estreia como profissional no Barcelona, em 2004.