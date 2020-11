No 20º e mais importante jogo da história do confronto entre eles, América e Corinthians decidem hoje, a partir das 21h30, no Estádio Independência, uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Coelho joga pelo empate, pois na semana passada, em partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, venceu por 1 a 0.

A vantagem conquistada na capital paulista deixa os americanos a um empate das quartas, que nunca disputaram, e da cota de R$ 3,3 milhões. Mas vencer o Timão significa algo inédito para o Coelho no retrospecto, já que nunca alcançou duas vitórias seguidas.

Em 2001, o América, de Fabrício, e o Corinthians, de Ricardinho, fizeram um jogo emocionante no Independência, que terminou empatado por 4 a 4, com grande reação do Coelho que chegou a estar perdendo por 4 a 1 Em 2001, o América, de Fabrício, e o Corinthians, de Ricardinho, fizeram um jogo emocionante no Independência, que terminou empatado por 4 a 4, com grande reação do Coelho que chegou a estar perdendo por 4 a 1

Nos 19 jogos já disputados, são seis vitórias americanas, oito corintianas e cinco empates, um cenário de equilíbrio. Mas os seis triunfos do alviverde foram sempre espaçados. O time paulista ganhou três vezes seguidas em partidas pela Série A do Brasileiro em 2016 e 2018.

Independência

Será o sétimo jogo entre os dois clubes no Independência, apenas o segundo na nova arena, inaugurada em 2012. São duas vitórias americanas, duas corintianas e três empates, um deles por 4 a 4, em confronto válido pelo Brasileirão de 2001, quando o Timão chegou a abrir 4 a 1 no placar.

Nos dois jogos disputados no novo Independência, o Corinthians venceu um, o outro terminou empatado, e o América não conseguiu marcar gol.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Léo Passos (Rodolfo) e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Éderson, Ramiro e Cazares; Davó e Léo Natel (Mateus Vital ou Everaldo). Técnico: Vagner Mancini.

DATA: 4 de novembro de 2020

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Almeida Filho, todos do Rio de Janeiro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO: Globo, Sportv e Premiere