Em matéria publicada no site oficial do Cruzeiro, o presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Saulo Fróes, presta contas à torcida das ações já realizadas no clube e garante que todas as irregularidades praticadas no clube nos últimos anos serão levadas à Justiça, que tem as portas da instituição abertas, segundo ele.

Ele pede ainda a ajuda da torcida, fala do novo plano de sócios, que será lançado nos próximos dias e revela que a dívida, atualmente, já passa de R$ 800 milhões, mas que este número não é definitivo.

Confira o material publicado no site oficial do Cruezeiro:

- 98 funcionários (entre CLT e PJ) já foram demitidos, em processo que ainda está em andamento, e a economia estimada até agora é de 25 milhões/ano;

- Mais de 50% da frota de veículos do Clube será vendida, restando somente os essenciais;

- Está sendo feito um levantamento geral de todos os departamentos, para analisar situações que ainda possam gerar mais economia;

- O Clube tem realizado um estudo para um melhor aproveitamento dos imóveis, com redução de custos e visando rentabilidade. Para isso são avaliados todos os aspectos jurídicos e fiscais.

O presidente do núcleo gestor, Saulo Fróes, explicou as dificuldades encontradas. “Tínhamos um orçamento que no ano passado era de 350 milhões e agora caiu para 80 milhões. Em resumo, é uma situação muito complicada. E a cada dia que passa nós temos uma surpresa, com contratos fora da realidade, que prejudicam o Cruzeiro e nos colocam em uma situação de vulnerabilidade. As dívidas, que inicialmente estavam orçadas em 700 milhões, hoje já ultrapassaram 800, e ainda não é um número preciso, porque a cada hora vão aparecendo mais coisas”, avaliou Fróes, destacando as ações que já foram implementadas até o momento.

“Mas doa a quem doer. Todas as irregularidades que foram cometidas na gestão passada serão levadas à justiça e o Cruzeiro está aberto para as autoridades a qualquer hora. Este conselho gestor não compactua com nenhum tipo de irregularidade. Estamos cobrando das autoridades, para saber do andamento dos processos”, lembrou.

“Temos que ser realistas. A nossa prioridade hoje é dar condição para que o Clube consiga sobreviver, para depois almejar algo mais lá na frente. Estamos iniciando um processo longo de reconstrução, a retomada de uma instituição gigantesca como o Cruzeiro. O torcedor é a peça mais importante neste processo para ajudar na reconstrução do Clube e ele precisa acreditar nisso: é difícil, mas o Cruzeiro vai se reerguer. O programa de sócios já está em fase bem adiantada, vamos lançá-lo nos próximos dias, e estamos estudando outras maneiras também para que o torcedor consiga ajudar o Cruzeiro”, afirmou Saulo.