Enderson Moreira foi apresentado como novo treinador do Cruzeiro em 26 de março, poucos dias após o início da quarentena, medida de segurança contra o novo coronavírus. E quase 50 dias após sua coletiva de imprensa virtual, o técnico, enfim, terá o primeiro contato com os jogadores celestes. Como Belo Horizonte ainda mantém a política de distanciamento social para conter o avanço da Covid-19, essa conversa entre Enderson e os atletas será feita também por vídeoconferência.

O bate-papo que servirá para Enderson Moreira se apresentar aos atletas será nesta segunda-feira (4), primeiro dia pós-férias dos jogadores, que finalizaram 30 dias de licença na última sexta-feira, dia do Trabalhador. (1º de maio). A informação da videoconferência entre treinador e jogadores foi anunciada no site oficial do Cruzeiro, no fim da manhã desta segunda.

"Na tarde desta segunda-feira, os jogadores terão o “primeiro encontro” com o técnico Enderson Moreira. O novo comandante do Cruzeiro, que chegou ao Clube após o início do recesso, e sua comissão técnica participarão de uma videoconferência com o plantel celeste", diz parte do texto oficial no site da Raposa.

Ainda de acordo com a publicação, a partir desta terça-feira (5) o preparador físico Edy Carlos iniciará um trabalho, também remotamente, com o elenco. Ele passará atividades para os atletas iniciarem uma retomada física mesmo que a distância.