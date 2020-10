Depois de ficar mais de um mês treinando em separado do restante do elenco do Cruzeiro, negociando uma transferência para o futebol europeu, que acabou não se concretizando, Patrick Brey vem mostrando brilho no retorno ao time celeste.

Acionado nos dois últimos jogos, em razão de uma lesão de Matheus Pereira, o lateral-esquerdo contribuiu com duas assistências. Curiosamente, ambas para o atacante Airton.

No último domingo, Brey cruzou da esquerda para o atacante desviar de cabeça e fazer o gol da Raposa no empate em 1 a 1 contra o Náutico, em Recife.

Nessa sexta, o lateral, que no momento da jogada estava do lado direito, deu belo passe para Airton infiltrar na área, driblar o goleiro e marcar o segundo gol da equipe estrelada no triunfo por 2 a 0 sobre o Paraná, no Mineirão.

Elogios do chefe

Após o duelo no Gigante da Pampulha, o técnico Felipão fez questão de elogiar a atuação de Patrick Brey, destacando a versatilidade do jogador.

“Gostei muito do Cáceres, e ainda mais do Patrick (Brey). Ele pode até jogar como segundo homem do lado esquerdo. Ele dá opções, é ousado, é isso que quero. O Cáceres é mais experimentado, mais maduro, vai na boa, tranquilo, se posiciona bem. Confio muito nesses jogadores. Importante é dar parte tática a eles, principalmente ao Patrick, que é excelente”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Com chances de ter Brey novamente entre os titulares, o Cruzeiro volta a campo na próxima sexta, para enfrentar o Botafogo-SP, às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada da Série B, a primeira do returno.