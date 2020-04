Contratado pelo Atlético em dezembro de 2010, o lateral-esquerdo Patric viu o ciclo no alvinegro chegar ao fim na última sexta-feira (3), quando assinou rescisão amigável com o clube e, por uma live no Instagram, foi anunciado como novo reforço do Sport-PE.

Neste domingo (5), o "Patricão da Massa" utilizou o mesmo canal para se despedir do Galo e de seus torcedores. Emocionado, ele relembrou momentos em Minas Gerais e, num vídeo de seis minutos, deu o adeus. "Do primeiro ao último dia, tentei servir com excelência", disse.

Assista: