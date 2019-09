Brigando em extremidades diferentes na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético e Cruzeiro entram na 18ª rodada obrigados a vencer para alcançar seus respectivos objetivos, sendo o do Galo voltar ao G-6, e o da Raposa se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Os dois jogam neste domingo (8). Os cruzeirenses entram em campo primeiro, recebendo o Grêmio, às 11h, no Estádio Independência. Os atleticanos jogam às 16h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Uma marca do Brasileirão por pontos corridos são os confrontos que interessam a terceiros. E como Atlético e Cruzeiro ocupam posições distantes na competição, esta 18ª rodada terá quatro jogos em que a torcida atleticana será para um clube, e a cruzeirense, para outro.

E os dois primeiros desses “clássicos” já serão disputados na manhã deste sábado (7), às 11h. Na Arena Corinthians, em São Paulo, o Corinthians, que é terceiro colocado, com quatro pontos a mais que o Galo, contará com a torcida cruzeirense diante do Ceará, que é 14º, com dois pontos a mais que a Raposa e terá o incentivo atleticano.

Em São Januário, no Rio de Janeiro, o 15º Vasco, que está uma posição à frente do time de Rogério Ceni, com dois pontos a mais, recebe o oitavo colocado Bahia, que assim como a equipe de Rodrigo Santana, que é sétima, tem 27 pontos, sendo que o tricolor baiano é superado no número de vitórias.

Líder x lanterna

Ainda neste sábado, mas às 17h, o Campeonato Brasileiro terá na Ressacada, em Florianópolis, o lanterna Avaí recebendo o líder Flamengo. Pela rivalidade, a torcida alvinegra já seria pelos catarinenses, mas ela é dobrada pelo fato de o rubro-negro carioca ter nove pontos mais que o Galo na ponta da classificação. Sem chances de título, os cruzeirenses torcerão mesmo é para o time de Jorge Jesus manter o Leão na última colocação.

O sábado da Independência, que terá seis jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, será fechado com Mano Menezes estreando no Palmeiras e contando com a torcida da China Azul.

Isso mesmo, substituto de Felipão, demitido na última segunda-feira (2) após a eliminação palmeirense na Libertadores, diante do Grêmio, e a goleada de 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (1), pelo Brasileirão, o ex-treinador da Raposa inicia sua trajetória no alviverde paulista encarando o Goiás, às 21h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Com 30 pontos, três a mais que o Atlético, e na quinta posição, o Palmeiras encara o Goiás, que é 13º, com 21, também três a mais que o Cruzeiro. Os resultados desses quatro “clássicos” de sábado, com certeza, irão interferir não só nas estratégias dos treinadores de Raposa e Galo como principalmente na importância dos jogos que eles disputarão pela 18ª rodada.