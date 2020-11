O 1 a 0 sobre a líder Chapecoense já passou, mas ainda é comemorado na Toca. Não à toa. A vitória colocou os celestes a nove pontos do Juventude, clube que fecha o G-4 do Brasileiro. E renovou a confiança da equipe celeste, que, nesta sexta-feira (27) vai receber no Mineirão, adivinhem, o Confiança.

Autor do gol do triunfo na Arena Condá, o atacante Rafael Sóbis ressaltou que o mais recente resultado positivo pode representar o gás necessário ao time na busca por objetivos maiores no torneio.

"Vitória não tem dimensão. É para nos dar um ânimo para o segundo turno. Ganhamos de uma grande equipe, que não perdia há muito tempo. Que ela (a vitória) nos dê moral para o restante da competição", disse.

Por sinal, o Cruzeiro fez uma boa partida em termos ofensivos, sem a presença de um centroavante de ofício. Com Marcelo Moreno no banco, coube ao trio Sóbis, Airton e Pottker comandar as ações do setor. Deu certo, e essa formação poderá ser mantida por Felipão na próxima partida.

O Cruzeiro tem 28 pontos, e o Confiança, adversário de sexta e que vem de vitória por 2 a 0 em cima do Cuiabá, possui 32.