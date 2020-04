Enquanto a bola não volta a rolar, devido à pandemia do novo coronavírus, muitos jogadores aproveitam o momento para balançar a rede de uma outra forma muito especial: estrelas de vários clubes têm feito doações importantes para aquelas pessoas que não conseguem abastecer as dispensas de casa. Juan Cazares, meia do Atlético, é um deles.

Na tarde desta sexta-feira (24), dona Fanny, mãe do jogador, acompanhada de um dos irmãos do equatoriano, distribuiram algumas doações em Quinindé, província de Esmeraldas, terra natal do jogador.

"Juanito Cazares, meu filho, pediu para que a gente comprasse alimentos e doasse às pessoas mais necessitadas. Eu e meu outro filho nos encarregamos por fazer as compras e também por reparti-las. Saimos em dois carros e fizemos a entrega às pessoas em nome do meu filho", conta a matriarca ao Hoje em Dia.

Ficando atrás apenas do Brasil em número de pessoas identificadas com o Covid-19 na América do Sul - com cerca de 22 mil casos já identificados -, o Equador clama por socorro e conta com a benevolência de pessoas de outras partes do continente.