Eleito com 80% dos votos da enquete do Escolhido pela Massa, da TV Galo, o atacante Hulk recebeu o prêmio nesta terça-feira (29), por conta da grande atuação no triunfo por 2 a 1 sobre o América de Cali, da Colômbia, no Mineirão, pela segunda rodada do grupo H da Copa Libertadores.

Durante o “ritual” de entrega do troféu, jogadores do Alvinegro faziam “festa” ao Vingador. “Não me deixam quieto. Eu chego e começam a perturbar (risos)”, afirmou o avante, que agradeceu pela honraria.

"A gente fica feliz, especialmente pela primeira vitória na Libertadores, de ter podido entrar e ajudado com gols, muita raça e disputa. Não só eu, como todos os meus companheiros", comentou o autor dos dois gols do mais recente triunfo.

Motivado pela performance de alto nível, aproveitou para fazer uma promessa. “Espero dar muito mais alegria. Que nunca falte vontade e garra, que é a cara do Galo", declarou.