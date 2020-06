“A gente vê com bons olhos todo atleta que chegar para fortalecer a equipe e torná-la ainda mais competitiva. Que venham jogadores que desejam fazer história e conquistar títulos pelo clube. Esse é o perfil que a gente espera de todo jogador que veste a camisa do Atlético”. Foram com estas palavras que o goleiro Victor opinou sobre a busca do Atlético por reforços no mercado da bola, mesmo vivendo uma crise financeira durante a pandemia do novo coronavírus.

Até o momento, foram contratados os volantes Alan Franco e Léo Sena, e o zagueiro Bueno (empréstimo). Contudo, nas próximas horas, deve ser confirmado também o atacante Keno. Na lista, ainda pode surgir o zagueiro Junior Alonso, que estava no Boca Juniors, e mais dois ou três nomes.

Entrevistado nesta terça-feira (16) na Cidade do Galo, o antigo dono da posição, ídolo da torcida atleticana, lamentou os transtornos gerados pela Covid-19 e, principalmente, por não estar respirando as competições.

“Não vou dizer que é ruim, mas a atmosfera é diferente quando você treina sem saber quando começa a competição. Claro que existe a motivação de poder trabalhar e fazer aquilo que gosta, mas, quando você se prepara para uma competição é diferente, não tem como negar isso. É claro que todos aqui têm feito o melhor durante os treinos, se dedicado e se esforçado, mas viver só essa indefinição, sem objetivo de competição, é um tanto quanto difícil para o atleta", afirmou o goleiro.

"A vantagem é que estamos tendo tempo para treinar, algo que a gente sempre questiona muito, que é o tempo de preparação, de recuperação. Então, nesse sentido, tem sido produtivo, mas, realmente, quando não tem nenhuma perspectiva no horizonte, isso também te deixa ansioso para que as competições possam voltar”, acrescentou Victor", acrescentou.

O "Santo" dos atleticanos também elogiou o treinador de goleiros Rogério Maia que, de acordo com ele, faz um trabalho excelente e procura variar bastante as atividades, trazendo novas propostas a cada dia para potencializar o desempenho dos atletas da posição.

"Tem sido um trabalho bastante proveitoso, é um cara que gosta de conversar bastante, dar um feedback, mostrar vídeos com o que fizemos durante os treinamentos, então, esse diálogo é importante, esse feedback é importante e a gente tem demonstrado bastante evolução dentro do trabalho que ele vem realizando. É um treinador que tem muito conhecimento do que faz e tem sido muito produtivo esse tempo que temos trabalho juntos”, finalizou.