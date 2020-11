Quebrar a escrita de nunca ter vencido o Corinthians na Neo Química Arena, onde em sete confrontos os donos da casa venceram quatro e foram registrados três empates, valerá a volta à liderança da Série A do Campeonato Brasileiro ao Atlético. A partida será disputada às 19h deste sábado (14), pela 21ª rodada da competição.

O retorno à ponta será possível para o Galo por causa da derrota de 2 a 0 do Internacional para o Santos, em partida disputada às 16h30 deste sábado, na Vila Belmiro.

O meia Maurício, trocado pelo Internacional com o Cruzeiro, que recebeu Willian Potker, fez sua estreia no Colorado na Vila Belmiro e teve atuação discreta na derrota do time gaúcho

Com o resultado, o Colorado segue com 36 pontos, um a mais que a equipe de Jorge Sampaoli, que supera os gaúchos até com um empate, pois tem uma vitória a mais.

O empate pode até dar a liderança de volta ao Atlético, mas para isso ele dependerá de um tropeço do Flamengo diante do Atlético-GO, em jogo que será disputado às 21h30 deste sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O rubro-negro carioca tem os mesmos 35 pontos do Galo e, vencendo, chega aos 38.

O Atlético tem um jogo a menos em relação aos seus dois concorrentes mais próximos nesta Série A. E ele será disputado na próxima quarta-feira (18), quando recebe o Athletico-PR, às 19h, no Mineirão, em confronto adiado da sexta rodada, por causa da decisão do Campeonato Mineiro.

A derrota na Vila Belmiro aumenta a crise do Internacional, que nesta semana perdeu o treinador argentino Eduardo Coudet, que foi treinar o Celta, da Espanha.

Abel Braga foi contratado para o seu lugar, estreou perdendo para o América, na última quarta-feira (11), no confronto de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A volta entre os dois clubes será na próxima quarta-feira, no Independência.

No Brasileirão, o Colorado já soma quatro jogos sem vitórias, com apenas dois pontos conquistados nos últimos 12 disputados.

A derrota do Internacional foi decretada com gols dos garotos Ivonei e Kaio Jorge, no segundo tempo. O Santos jogou muito desfalcado, por causa de vários casos de Covid-19 no seu grupo de jogadores e comissão técnica.

O treinador Cuca, que inclusive está internado, faz parte da lista e o Peixe teve no banco de reservas Marcelo Fernandes comandando o time.