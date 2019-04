A queda de dois clubes paraguaios na rodada de número cinco na fase de grupos da Libertadores foi excelente para o Cruzeiro. Sabe por quê? Com as derrotas do Libertad para o Grêmio e do Cerro Porteño para o Zamora, o time estrelado é o único que mantém, em cinco jogos, os 100% de aproveitamento no torneio internacional.

O Cruzeiro venceu até aqui suas cinco partidas, somou 15 pontos e não sofreu nenhum gol. Logo atrás da Raposa aparece outro time brasileiro, o Internacional, que tem 13 pontos em cinco jogos e 86,7% de aproveitamento.

O time de Mano Menezes defende a condição de melhor time da fase de grupos da Libertadores no dia 8 de maio, no Mineirão, quando enfrentará o Emelec, do Equador.

Uma vitória em cima dos equatorianos deixará a Raposa com a melhor campanha na fase de grupos. Dependendo, até um empate fará o Cruzeiro garantir essa condição. Para isso, o Inter precisará vencer o River Plate, da Argentina, fora de casa, e tirar a diferença de saldo de gols, que hoje está da seguinte forma: Cruzeiro 10 gols e Inter 5 gols.

Em caso de derrota do Cruzeiro até o Libertad e o Cerro Porteño poderão brigar pela primeira colocação geral. Bastará que os paraguaios vençam seus jogos e torçam para o Inter não ganhar do River Plate. Além, claro, de tirarem a diferença de saldo de gols do próprio Cruzeiro. A dupla paraguaia soma 5 gols de saldo, cada.