Neste domingo (10), o atacante Diego Tardelli completa 35 anos de vida. Idolatrado pelos atleticanos, o camisa 9 também despertou a ira de muitos, quando decidiu pensar na "independência financeira" e partir rumo ao futebol chinês. Esta ira, inclusive, aumentou quando ele preferiu o Grêmio ao Galo, em 2019. Mas, como o mundo dá voltas, o que era raiva, voltou a ser amor.

Para o analista de compras Thales Moreira, a relação com o ídolo vai além do futebol. Nascido no mesmo dia da mãe do torcedor, Tardelli o bloqueou numa de suas redes sociais, devido a insultos recebidos naquele período. Arrependido, porém, o alvinegro escreveu uma carta, pedindo o desbloqueio, e, principalmente, perdão.

A DIEGO TARDELLI MARTINS,

Olá Diego, me chamo Thales, tenho 30 anos e sou muito fã. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, quando vi uma entrevista sua falando do seu início de carreira, na qual você teve que aprender, amadurecer e chegar até onde chegou. Vi em você a referência que precisava, para também dar a voltar por cima.

Você nasceu no mesmo dia que minha mãe, desde então o dia 10/05, ficaria para sempre marcado para mim. Pois ele “une” duas pessoas importantes na minha vida. Muitos amigos me perguntam, “Thales por que você gosta tanto do Tardelli?”. Eu sempre respondo com motivos, citados acima e por um dos vários capítulos importante dele dentro do galo. Um em especial, que me marcou muito, foi no “Milagre do Horto”, pois um, dos inúmeros vídeos daquele lance o mostra comemorando a defesa do Victor de forma tão eufórica, que ali vi um torcedor do Galo dentro de campo.

Diante de tudo isso, gostaria de te dar parabéns pedir desculpas pelos insultos feitos a você antes do seu retorno em 2013. Assumo que não imaginava o quanto as palavras ruins, proferidas contra uma pessoa, mesmo que pela internet podem fazer tanto mal.

Eu estava “desesperado”, com medo de que você não retornasse, para aquela que seria a campanha mais importante da nossa história. Essa carta tem como objetivo principal, um pedido formal de desculpas e desbloqueio em uma das suas redes (insta), para que eu possa continuar acompanhando seu trabalho, como- um fã deve fazer, com respeito e carinho aos ídolos.

Abraços, Thales Felipe Moreira de Oliveira - Santa Luzia, 10 de Maio de 2020.