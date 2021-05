Lamentações, sim! Mas também lições a se tirar. É desta forma que o atacante Rafael Sóbis definiu o sentimento do Cruzeiro após a derrota por 3 a 1 para o América, neste domingo (9), pela partida de volta das semifinais do Campeonato Mineiro.

O camisa 10 ressaltou que o time celeste teve um crescimento nesses primeiros meses da temporada, porém, ainda há muito a evoluir, visando ao objetivo principal do clube, que é a disputa da Série B do Brasileiro.

“A gente vem em crescimento, batendo de frente com times da Série A. Sabemos da grandeza do Cruzeiro, mas também do momento que estamos. Queríamos o título, mas em uma primeira parte não foi de todo mal. É bom que aconteça isso agora para crescer e aprender. Estamos no caminho certo”, afirmou Sóbis ao Premiere.

"Temos tempo para descansar, trabalhar e começar nosso principal objetivo", completou o avante.

Neste Mineiro, a Raposa perdeu os três jogos que disputou contra o América (1 x 0, 2 x 1 e 3 x 1) e venceu o Atlético por 1 a 0.