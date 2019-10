Fé, palavra de ordem do cruzeirense nessse momento difícil, já que a Raposa luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E se o atual cenário do Cruzeiro pede que a torcida se ampare em tudo que possa tirar o clube de um futuro trágico, superstição e religião não poderiam faltar.

No caso de Daniel Amaral houve um misto das duas coisas. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o torcedor viveu uma experiência "muito abençoada" no Mineirão no dia do duelo entre Cruzeiro e São Paulo.

Convidado pelo departamento de marketing do Gigante da Pampulha para uma ação após responder uma postagem no Twitter sobre superstição, Daniel, religioso que é, levou um terço para o estádio. E foi justamente esse objeto que acabou fazendo com que a história ganhasse contornos iluninados.

"A experiência começou na rede social do Mineirão, que fez uma postagem sobre superstição no futebol, e eu comentei. Disse que tinha um tênis velho, que usava sempre, mas que iria mudar de calçado naquele dia (no jogo contra o São Paulo). Eles me chamaram na mensagem direta para conversar e falou sobre gravarmos um vídeo para eu falar dessa história do meu tênis que eu ia ao Mineirão", contou o estudante de jornalismo e funcionário da Faculdade Funorte.

Durante o seu tour nas áreas internas do Mineirão, Daniel teve a oportunidade de ficar perto dos jogadores cruzeirenses. E foi nessa hora que ele, por decisão própria, resolveu entregar um terço ao meia Thiago Neves.

"Quando vi o ônibus do Cruzeiro chegando, tudo mudou por causa da emoção ao ver os atletas, e o Thiago Neves estava em uma fase horrorosa, arrastando em campo, andando no campo o ano todo, e eu pensei que ele estava precisando de uma força. Eu, como devoto de Nossa Senhora, muito católico, peguei o meu terço para passar uma energia para ele, que acabou levando o terço. Falei, sem ser em tom de brincadeira, que ele faria o gol", comentou citando o que havia dito antes de a bola rolar.

"O terço foi ideia minha e eu fiquei muito feliz, porque não esperava a mensagem. Na hora qu eu vi viralizando, estou respondendo notificações até agora pelo boom nas minhas redes sociais, o agradecimento dele foi muito gratificante. Foi um ato sincero da minha parte (entregar o terço). Queria passar uma energia boa para ele, que estava cabisbaixo, assim com o otime", contou.

Resposta do Thiago

No vídeo institucional do Mineirão, além da aparição de Daniel, Thiago Neves agradeceu ao torcedor pelo carinho e pelo presente que acabou dando sorte.

"Daniel, muito obrigado pelo terço, pelo carinho que você me entregou o terço ali. eu vi. Na fé e na confiança que você me deu, apertou a minha mão. Pode ter certeza que eu vou guardar com muito carinho, foi muito importante para nossa vitória e para o gol. Grande abraço e muito obrigado", respondeu TN10 no vídeo produzido pelo Mineirão.

"De onde eu estava eu sofri antes dele fazer o gol, porque o goleiro defendia, a bola batia nos jogadores adversários, na trave., quase entrava E quando ele fez o gol eu não aguentei, foi Nossa Senhora mesmo que ajudou", relembrou Daniel, que deu de presente para o jogador um objeto marcante em sua vida.

"Era um terço que tem muita história na minha vida, foi um divisor de águas. Espero que para o Thiago Neves também seja um divisor de águas, que ele ajude o Cruzeiro nesta reta final. É claro, o Cruzeiro vai sair dessa, vamos permanecer na Série A", finalizou Daniel.