Derrotar a Ponte Preta na próxima terca-feira (22), a partir das 21h30 no Moisés Lucarelli, se tornou obrigação para o Cruzeiro, que ainda sonha com uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A missão, porém, já começa a soar como 'quase impossível'. Com 40 pontos na tabela, nove a menos que o Juventude, quarto colocado, o time mineiro não pode mais tropeçar na Divisão de Acesso.

Apesar de ser visitante no duelo contra a Macaca, válido pela 31ª rodada, o Cruzeiro aturará num estádio no qual se acostumou a vencer em outrora. O desempenho em Campinas é tão bom que, lá, fez da Ponte freguesa. Em 11 partidas no Moisés Lucarelli, os mineiros venceram 6, empataram 1 e perderam 4.

No turno da Série B, as duas equipes se enfrentaram em 30 de setembro, no Mineirão, e o time celeste passeou no Gigante da Pampulha. No final, vitória por 3 a 0.