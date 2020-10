O Cruzeiro tem um desfalque certo para duelo com o Botafogo-SP, na próxima sexta-feira (6), às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O meio-campo Régis recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória da Raposa por 2 a 0 sobre o Paraná, nessa sexta, no Mineirão, e vai ficar de fora do confronto com o time paulista.

Para o lugar do meio-campista, o técnico Felipão vai poder contar com o jovem Maurício, que vai retornar à equipe estrelada no início da semana, após servir à seleção sub-23 do Brasil.

Outras opções de Scolari são Claudinho, que entrou no segundo tempo contra o tricolor paranaense, e até mesmo Marquinhos Gabriel, que vem atuando pela ponta direita, mas já atuou centralizado em outras oportunidades durante sua carreira.

Giovanni Piccolomo, oficializado como reforço nesta semana, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e também está apto para lutar por uma vaga no time diante do Botafogo-SP.