Após a derrota na estreia do Brasileirão, por 2 a 1, para o Fortaleza, de virada, no Mineirão, o Atlético demorou apenas três dias para reencontrar a vitória. E ela veio nessa quarta-feira (2), por 2 a 0, diante do Remo, no primeiro duelo do Alvinegro nesta Copa do Brasil.

Placar construído na etapa inicial, com gols de Hyoran e Nacho, em atuação positiva ressaltada pelo zagueiro Réver, substituto de Alonso, convocado pela seleção paraguaia.

“Campo pesado, mas a gente conseguiu se sobressair no jogo de hoje (quarta). Sabia que precisaríamos duelar e muito para conseguir a vitória. Mas não tem nada definido. Teremos o jogo em casa na quinta-feira (dia 10). Espero que possamos fazer uma partida semelhante a que fizemos no primeiro tempo daqui para dar sequência na competição”, destacou ao Premiere.

Antes disso, o Galo vai em busca de seu primeiro triunfo na Série A, no domingo (6), às 20h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada.