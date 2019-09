A partida desta quinta-feira (26), contra o Colón, pela volta das semifinais da Copa Sul-Americana, é decisiva para o restante da temporada do Atlético. Mesmo vivendo grande crise dentro de campo, o ano do Galo ainda se sustenta pela proximidade de um título internacional. São apenas duas partidas separando o clube da taça.

No entanto, os problemas do alvinegro parecem extrapolar o campo de jogo neste momento. O zagueiro Réver confirmou na tarde desta terça-feira (24) que existem pendências financeiras entre diretoria e jogadores, que estão com salários atrasados. O capitão da equipe, no entanto, disse que a relação entre elenco e dirigentes é boa e transparente.

“Realmente tem sim algumas pendências, mas a gente tem tanta intimidade com a diretoria que isso (atraso), como ficou muito claro, poderia acontecer ao longo do ano. Ninguém está se omitindo em relação a essas pendências, muito pelo contrário. O Rui (diretor de futebol), o presidente (Sette Câmara), tem nos passado tudo, e os jogadores têm entendido muito bem essa situação”, explicou o capitão atleticano.

Já projetando o decisivo duelo contra o Colón, Réver disse que os problemas financeiros vividos pelo clube não interferem do desempenho da equipe dentro de campo. O zagueiro ainda lembrou que as vitórias esportivas podem ajudar também os cofres do Galo

“Não vai ser isso que vai atrapalhar nosso rendimento, somos uma equipe experiente, totalmente acostumada a passar por isso. O futebol é desta maneira. A partir do momento que você consegue assimilar bem e entender isso, não vai entrar em campo para perder, porque vai ser muito pior. Com a equipe vencendo, as coisas acabam acontecendo de uma maneira melhor, consegue outros recursos para colocar em ordem essas pendências”, completou

Um dos ídolos do clube presentes no atual elenco, o “Capitão América” também abordou a dura sequência de derrotas vividas pelo Atlético. Pelo Brasileirão, o Galo perdeu as últimas seis partidas que disputou pela principal competição nacional. O zagueiro espera que possíveis vitórias da equipe possam ajudar a melhorar imagem dos jogadores, que já foi bem melhor em outros momentos da temporada.

“Passar seis jogos sem vencer é algo muito grande para um time que quer brigar por alguma coisa dentro de uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro. Isso gera essa toda essa insegurança. Há seis jogos, o Rodrigo era o cara, os jogadores eram os tops, mas hoje tudo mudou. Dependendo do que acontecer na quinta-feira, os jogadores não servem, são velhos, inexperientes. O futebol é muito em cima do resultado, espero que a gente possa reencontrar o caminho das vitórias, para que todo mundo volte a prestar, como dois meses atrás”, disse Réver

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata