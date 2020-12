De 21 de janeiro, data da estreia do Atlético na atual temporada, a 26 de dezembro, dia do último jogo em 2020, se passaram exatos 240 dias. Num ano em que o alvinegro amargou eliminações precoces na Copa do Brasil e na Sul-Americana, para os modestos Afogados-PE e Unión-ARG, e que a pandemia mudou a rota, apenas dois jogadores estiveram presentes entre os onze no primeiro e no último duelo.

Com 29 partidas disputadas nestes meses, o capitão Réver foi um deles; Hyoran, com 37, foi outro. Ambos estiveram em campo contra Uberlândia e Coritiba. O meia, inclusive, foi o autor do primeiro tento da vitória sobre o Coxa, por 2 a 0, neste fim de semana.

Confira as escalações:

Uberlândia x Atlético:

Michael

Patric

Réver

Gabriel

Fábio Santos

Zé Welison

Jair

Allan

Marquinhos

Hyoran

Di Santo

Técnico: Rafael Dudamel

Atlético x Coritiba

Everson

Guga

Réver

Alonso

Arana

Nathan

Hyoran

Zaracho

Savarino

Keno

Vargas

Técnico: Jorge Sampaoli