O zagueiro Réver foi finalmente anunciado como o primeiro reforço do Atlético para 2019. É a volta do capitão da Libertadores num ano de retorno do clube à competição continental. Uma identificação mútua para o jogador que completará 34 anos um dia após a reapresentação do Galo para a pré-temporada. Idade cabalística de outro herói daquela conquista, que o ex-Flamengo conhece bem.

Foi aos 34 anos, completatos um mês e dois dias antes da finalíssima contra o Olimpia, que o zagueiro Leonardo Silva fez o gol salvador nos 90 minutos do jogo de volta no Mineirão que levou a disputa aos pênaltis vencida pelo Atlético. Cinco anos depois, Léo se prepara para os últimos quatro meses como jogador do Galo, com contrato até o fim do Campeonato Mineiro, quando se preparará para o 40º aniversário.

Na Libertadores de 2013, Réver tinha 28 anos e ficaria ainda mais uma temporada no Atlético para conquistar a Copa do Brasil quando virou reserva de Jemerson e Léo Silva. Foi embora em 2015 para o Internacional, onde ficou até metade de 2016 até ser emprestado para o Flamengo. Lá, novamente, foi o dono da braçadeira que o fez erguer a taça da Libertadores pelo Atlético.

"Minha primeira passagem aqui foi muito boa e espero que a segunda seja ainda melhor. Então, a gente vai procurar resgatar essa identificação e aumentá-la, mas só vou conseguir isso através de títulos e grandes jogos, para que o torcedor possa continuar tendo esse carinho que sempre teve comigo", afirmou o zagueiro, que sonha em sentir o gosto novamente de levantar o troféu mais importante do futebol sul-americano.

"Eu fico muito feliz e grato com essa confiança que o torcedor tem e mim. Mas o Réver também não pôde achar que vai conseguir nada sozinho. Temos um grupo forte, qualificado, e quero sentir esse prazer, este gosto de buscar este título tão sonhado pelos clubes brasileiros. Motivaçao a mais para poder novamente levantar este título para o Atlético. Me sinto literalmente em casa aqui", completou Réver, em entrevista à TV Galo.