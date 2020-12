O Atlético terá um desfalque certo para o duelo com o São Paulo, na próxima quarta-feira (16), no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Réver recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste sábado, e vai ficar de fora do confronto direto pela liderança da competição.

Titular em boa parte da temporada, o defensor perdeu a vaga para Gabriel no duelo com o Furacão, sendo acionado na segunda etapa, no lugar do atacante Savarino

Outro jogador alvinegro que está pendurado é Hyoran. Entretanto, o meia-atacante não foi advertido e está apto a enfrentar o Tricolor Paulista.

Além de Réver e Gabriel, o técnico Jorge Sampaoli tem à disposição para zaga o paraguaio Junior Alonso, titular da equipe, além de Igor Rabello e Bueno.

Com 46 pontos, na segunda colocação, o Galo está a quatro pontos do líder São Paulo.

Para não ver a vantagem do time comandado por Fernando Diniz aumentar novamente, o Atlético torce para que o adversário não vença o clássico com o Corinthians, que será disputado neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena.