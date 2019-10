O Atlético pode ter um importante desfalque no duelo com o São Paulo, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Deslocado para a função de volante nos dois últimos jogos, o zagueiro Réver teve um edema na coxa esquerda constatado e tem a presença incerta no confronto com o Tricolor Paulista.

O defensor sentiu o problema muscular no início da partida contra o Santos, no último domingo, que acabou com a vitória do Galo por 2 a 1, no Independência. Na ocasião, Réver, que havia feito belo lançamento para o primeiro gol do Atlético, marcado por Luan, conseguiu suportar até o final do primeiro tempo.

Na volta para segunda etapa, o técnico Vágner Mancini lançou José Welison na vaga do capitão alvinegro.

Nova função

Com a ausência de Jair, e o mau momento dos demais jogadores que atuam na posição de primeiro volante, o Mancini optou em descolcar Réver para a função nos dois últimos jogos, e obteve êxito. Além da assitência contra o Peixe, o camisa 4 do Atlético havia marcado um gol no empate em 2 a 2 com o CSA, na rodada anterior.

Caso Réver seja vetado, o comandante alvinegro pode optar pelas entradas do próprio José Welison ou do paraguaio Ramón Martínez, que se recupera de uma fratura no nariz.