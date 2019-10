O treino desta quinta-feira (24), na Cidade do Galo reservou uma boa notícia para o torcedor do Atlético.

Pela primeira vez na semana, o zagueiro Réver participou das atividades com os demais companheiros, e viu aumentarem as chances de poder atuar no duelo com o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O capitão do Galo foi substituído no intervalo da vitória por 2 a 1 para o Santos, no último domingo, e teve constatada uma inflamação no tendão do músculo posterior na coxa esquerda.

Como não havia participado dos trabalhos de segunda e terça, o defensor - que foi deslocado para a função de volante nos dois últimos jogos – tinha a presença considerada no confronto com o Tricolor Paulista.

Zé Welison

Com a ausência certa de Elias, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Vagner Mancini escalou Zé Welison para formar a dupla de volantes ao lado de Réver, no treinamento desta quinta.

O comandante alvinegro armou a seguinte escalação na atividade: Cleiton; Guga, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Réver e Zé Welison; Luan, Nathan, Otero e Di Santo.

Na 12ª colocação na tabela, com 35 pontos, o Galo busca o triunfo no Morumbi para minimizar qualquer risco de rebaixamento e voltar a sonhar com uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Atualmente, a distância para o Internacional, que fecha o G-6, é de sete pontos, a mesma para o Cruzeiro, que atualmente abre a zona de rebaixamento.