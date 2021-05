Ao fim do empate em 1 a 1 com o Tombense, no Mineirão, neste sábado (8), resultado que confirmou o Atlético na decisão do Campeonato Mineiro, o zagueiro Réver teceu elogios tanto ao Alvinegro quanto ao time de Tombos.

“O Atlético vem montando uma grande equipe. Talvez, se não tivesse chegado, seria contestado. Também temos que parabenizar o Tombense, que fez dois jogos muito bons. Uma equipe do interior, com a força que tem, merece todos os cumprimentos. Agora é valorizar o que a gente tem. Diante de uma grande equipe, conseguimos a classificação para a final. E já vamos pensar na quinta-feira, contra a equipe do América (de Cali)”, afirmou ao Premiere.

O xerife alvinegro também destacou o bom papel desempenhado por Cuca para o time atleticano.

“Acho que o Cuca é um dos melhores treinadores, já demonstrou isso no Atlético e em outras equipes. Vem demonstrando o porquê de o Atlético tê-lo buscado novamente. Esperamos dar essa continuidade e mais uma vez provar que todos têm seu valor. É um grupo que vem muito forte”, disse.