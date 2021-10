Um dos líderes do elenco do Cruzeiro, o volante Rômulo se manifestou nesta segunda-feira (18) sobre a greve de três dias que os jogadores e funcionários de outros setores do clube aderiram na semana passada, em razão dos recorrentes atrasos salariais.

Em entrevista coletiva na Toca da Raposa II, o meio-campista comentou sobre a gravidade do momento, fazendo questão de citar as dificuldades que especialmente os colaboradores mais humildes da instituição vêm passando.

"É uma situação que incomoda a todos. Para mim, é uma situação nova. Estive sempre fora, isso nunca aconteceu lá fora. Foi uma situação atípica, mas que contou com mobilização de todos em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados neste momento pela situação delicada que o clube vive financeiramente", afirmou o jogador.

Questionado sobre a possibilidade de uma nova paralisação, caso a diretoria não consiga encontrar uma solução para os problemas, Rômulo não descartou essa hipótese, mas disse que esse tipo de ação é tomada sempre em conjunto com os demais atletas.

“Essa é uma pergunta (chance de nova greve) muito delicada, porque não cabe a um, dois, três, quatro, cinco jogadores. É sempre uma decisão de todo o grupo. Mas temos fé e esperança que uma solução será encontrada para que todos fiquem contentes”.

Confiança

Em outro trecho da conversa, o experiente jogador, de 34 anos, admitiu que a greve foi uma medida drástica, mas mostrou confiança em futuro melhor da Raposa.

“Mas o desejo de todos é que seja solucionado e que, todos juntos, todos que fazem parte do clube, que todos possam ficar satisfeitos. Embora seja uma manifestação um pouco agressiva, mas o intuito de todos é que o Cruzeiro possa viver dias melhores e que a solução seja dada”.

Uma das esperanças para essa melhora citada por Rômulo está em uma reunião entre o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues e empresários parceiros do clube estrelada, marcada para esta segunda-feira.

Dentro de campo, em paralelo aos problemas nos bastidores do clube, o time celeste se prepara para o duelo com o Avaí, nesta sexta-feira (22), às 21h30, na Ressacada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Leia mais

Em tira-teima do confronto, Cruzeiro tenta quebrar jejum de mais de 10 anos sem vencer o Avaí

Utopia ou possibilidade: o que acontece se o Cruzeiro vencer seus oito últimos jogos na Série B?

Cruzeiro: confira os reforços e desfalques do time para o jogo contra o Avaí