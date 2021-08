Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro vai encarar o Brusque, neste sábado (7), às 11h, no estádio Augusto Bauer, com novidades.

A principal delas no banco de reservas. Contratado na última terça, para substituir Mozart, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai iniciar sua terceira passagem pelo time celeste.

Outra alteração será na lateral-direita. Com Norberto suspenso, e Rául Cáceres lesionado, o volante Rômulo deverá ser deslocado para sua posição de origem diante da equipe catarinense.

“Tem 99% de chances que eu jogue na lateral direita justamente pela ausência do Norberto e pelo Cáceres estar lesionado e não ter treinado ainda. Se o professor precisar de mim, estarei 100% pronto para ajudar e dar o meu melhor. Eu acho que todos nós devemos fazer, como tem acontecido. É colocar o Cruzeiro à frente de nós mesmos”, disse Rômulo, em entrevista coletiva, nesta quarta.

Luxemburgo

Como esperado, outro assunto abordado por Rômulo na conferência de imprensa foi a chegada de Luxemburgo.

Após elogiar Felipe Conceição e Mozart, antecessores de Luxa no cargo, o experiente meio-campista, de 34 anos, mostrou otimismo em relação ao trabalho com o novo comandante.

“Vamos dar o máximo para a nova comissão técnica e vemos de forma positiva a chegada do Vanderlei Luxemburgo, um treinador de peso, com história grande e que com certeza passará uma segurança maior, uma tranquilidade maior, uma gestão melhor”, completou.

Na 18ª colocação, com 13 pontos, e há nove jogos sem vencer na Série B, a Raposa busca o triunfo neste sábado para tentar deixar a zona de rebaixamento do campeonato.

Leia Mais:

Inspirado na luta contra o racismo, América lança uniforme número três de jogo; veja como ficou

Conmebol divulga arbitragem das quartas da Libertadores; venezuelano apita River x Galo

Após ser afastado, por conta de alterações cardíacas, Zé Eduardo é liberado pelo DM do Cruzeiro