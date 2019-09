Novo reforço do Galo, o goleiro Wilson testemunhou dois dos mais bonitos gols marcados pelo Atlético nos últimos anos. O experiente arqueiro, por exemplo, defendia a meta do Figueirense naquela que é considerada por muitos a maior atuação de Ronaldinho Gaúcho com a camisa alvinegra, quando, comandada pelo Bruxo, a equipe treinada por Cuca venceu os catarinenses por 6 a 0, no Independência.

Na partida, que ficou marcada pela emoção do craque por ser o primeiro jogo após o falecimento de seu padrasto, Ronaldinho balançou as redes de Wilson três vezes, sendo uma delas um golaço de cobertura, após receber a bola na ponta esquerda do ataque atleticano e encobrir o novo goleiro do Galo de forma surpreendente.

Os outros dois gols de Ronaldinho foram de bola parada, convertendo uma penalidade e cobrando uma falta por baixo da barreira, marca registrada do gaúcho. (veja o vídeo do jogo abaixo)

O mais recente golaço sofrido por Wilson no Independência foi marcado um de seus novos companheiros de elenco. Defendendo o Coritiba, seu último clube, o goleiro viu o venezuelano Rômulo Otero encobrir o arqueiro novamente – na mesma meta do golaço de Ronaldinho – desta vez mais de longe, a pouco centímetros do meio-campo.

Otero, outra vez, e Leonardo Silva fecharam o placar e selaram a vitória do Atlético por 3 a 0 em cima do Coritiba, na partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão de 2017.

Agora, caberá ao experiente goleiro defender a meta do Galo em um momento de escassez em sua posição, já que Cleiton está integrando a seleção olímpica, Victor ainda se recupera de lesão, e Uilson e Michael só voltarão aos gramados em 2020.

Desta forma, Wilson deve fazer sua estreia com a camisa do Galo já neste domingo (8), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

​Atlético 3 x 0 Coritiba

*Hugo Lobão (sob supervisão de Thiago Prata) e Lucas Borges