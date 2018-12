Horas depois do anúncio oficial da volta do zagueiro Réver, o Atlético agora publiciza a chegada do lateral-direito Guga, de 20 anos, para as próximas cinco temporadas. Revelação do Avaí, o jogador chega ao Galo para ser concorrente de Emerson na lateral e poderá ser titular nos primeiros jogos do clube em 2019. Afirmando ser um "sonho realizado", Guga vestirá alvinegro com a principal missão de ir bem na Libertadores, competição que o fascina também por causa da conquista de 2013.

Há cinco anos, o Atlético venceu uma dramática campanha no torneio tendo Ronaldinho Gaúcho e o grito de "eu acredito" da torcida como grandes marcas, além das atuações do goleiro Victor em momentos decisivos. Aquele título entrou na memória do mais novo lateral do Galo.

"Quando o meu empresário me falou sobre o interesse do Atlético, foi uma felicidade imensa na minha família, os meus pais vibraram muito. A gente sempre acompanhou o Atlético, desde aquela Libertadores que conseguiu o título, com Ronaldinho Gaúcho, a massa da torcida, aquilo mexeu com todo mundo, acho que o Brasil virou um pouco Atlético. Depois disso, tive um carinho muito grande por esse clube e, agora, poder vestir essa camisa, é um sonho se realizando", afirmou o jogador, à TV Galo.

O Atlético venceu a Libertadores quando Guga iria completar 15 anos apenas e estava iniciando nas categorias de base do Avaí. Hoje, ele chega para ser o substituto de Emerson, se não de forma definitiva, uma vez que o titular tem sondagens da Europa, ao menos para a arrancada de 2019. Emerson está na Seleção Sub-20 que disputará o Sul-Americano da categoria até o início de fevereiro. Será, portanto, a chance de Guga ser titular diante do Danubio-URU, na estreia do Galo na Libertadores.

"Espero poder retribuir as mensagens de apoio que já estou recebendo, retribuir esse carinho dentro de campo e dar alegria para essa torcida fanática. O sonho de todo jogador é disputar a Libertadores, então, estou ansioso para começar logo, jogar e, se Deus quiser, poder conquistar um título de Libertadores", completou.