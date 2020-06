O Cruzeiro pode anunciar em breve a contratação do lateral-direito Raúl Cáceres, de 29 anos, e que pertence ao Cerro Porteño, do Paraguai. O jogador, que atuou em 2019 com a camisa do Vasco, conhece o futebol brasileiro, mas ainda é pouco conhecido em Minas Gerais. Por isso, o Hoje em Dia buscou informações sobre as características do ala.

Coube a Alvaro Aponte, setorista do Cerro Porteño-PAR pela Rádio Unión 800AM do Paraguai, analisar o estilo de jogo do possível reforço estrelado.

"Raúl não se destaca defensivamente ou ofensivamente, mas ele vem e vai (da defesa para o ataque) constantemente. É sempre uma opção de ataque, ele projeta muito ofensivamente", conta Aponte.

Campeão da Taça Guanabara com o Vasco, Cáceres era o titular da lateral quando Alberto Valentim era o técnico Cruzmaltino. No entanto, perdeu espaço depois que Vanderlei Luxemburgo foi contratado pelo time carioca. Dessa forma acabou indo para a reserva de Yago Pikachu.

Raúl Cáceres disputou 29 partidas pelo Vasco em 2019. No Campeonato Brasileiro da temporada passada foram apenas sete jogos, sendo seis como titular. Ele não marcou gols pelo time da Cruz de Malta.

"Em certos momentos Raúl Cáceres é essencial com assistências e bons cruzamentos, porém, nesse item ele é irregular. Sem dúvida se destaca mais pelo físico do que pelo técnico", analisa o radialista paraguaio que acompanhou bastante o jogador com a camisa do Cerro Porteño.

Cáceres deve assinar com a Raposa por dois anos e meio, contando já essa metade da temporada. Dessa forma o contrato teria validade até o fim de 2022. A chegada dele ao clube, inicialmente, seria sem custos por meio de um empréstimo com possibilidade de compra ao fim do contrato. A Raposa seria responsável pelos salários nesse primeiro momento.

Nos bastidores fala-se que, caso o Cruzeiro queira realizar uma compra futura, poderá adquirir 40% dos direitos econômicos de Cáceres. Desse montante, 20% seria da parte do Cerro Porteño e os outros 20% pagos ao Sol de América, outro clube da Primeira Divisão paraguaia, onde o lateral também atuou.

Essa informação foi passada pelo próprio presidente do Sol de América, Miguel Figueredo.

"Raúl treinou no Olimpia. Ele estreou no clube, mas não teve muitos minutos e foi transferido para equipes menores para ganhar experiência. Ele é um jogador muito regular, ganhou minutos em equipes menores jogando todos os jogos em um ano no Sol de America, ganhou a transferência para o Cerro Porteño em 2016, jogou 138 jogos em dois anos por lá, sendo campeão em 2017.

No início de 2019 se transferiu para o Vasco, emprestado por uma temporada. Ele voltou e ficou esses seis meses de 2020 no Cerro", Disse Aponte sobre a trajetória de Cáceres.

Em 2020, Cáceres atuou em quatro de oito partidas do Campeonato Paraguaio com a camisa do Cerro Porteño. De acordo com Alvaro Aponte o jogador era utilizado por Arce, treinador da equipe, nos jogos da Copa Libertadores. Na competição internacional ele atuou outras quatro vezes.

Empresário de Cáceres, Régis Marques apontou que o negócio está avançado e que nos próximos dias haverá definições importantes. O agente e o jogador podem desembarcar em Belo Horizonte na próxima semana, segundo informações preliminares da imprensa paraguaia.

Cerro com problemas

Punido pela Fifa, o Cerro Porteño levou gancho de três janelas de transferências sem poder contratar e nem vender jogadores. O clube paraguaio levou tal punição por não pagar em dia parcelas ao Universidade Concepción, do Chile, pela aquisição do atacante Diego Churín em 2017.

Por isso fala-se no Paraguai que a transferência de Cáceres ao Cruzeiro no promeiro momento será sem custos e por empréstimo.

O Cerro também vive problemas financeiros agravados pela pandemia do coronavírus.