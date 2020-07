O lateral-direito Raúl Cáceres está apto, pelo menos na parte burocrática, a estrear com a camisa do Cruzeiro. O nome do paraguaio foi publicado nesta segunda-feira (20) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, caso queira, o técnico Enderson Moreira poderá contar com o jogador na partida deste domingo (26) contra a URT, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

O nome do jogador apareceu na relação do BID no primeiro dia da permissão para transferências internacionais no Brasil e com isso ganha condição de atuar na primeira partida da Raposa neste processo de retomada do futebol no país.

Cáceres assinou contrato de dois anos e meio com o Cruzeiro. Ex-jogador do Cerro Porteño, o lateral é a única opção para a ala direita no elenco de Enderson Moreira. Tanto que outro atleta está sendo monitorado e o departamento de futebol celeste tenta a contratação de Daniel Guedes, que pertence ao Santos, e cumpriu punição por doping, já com condição de voltar aos jogos.

Outros jogadores também já tiveram seus vínculos processados pelo BID e têm condição de atuar no domingo. São eles: os meias Claudinho e Régis; o atacante Guilherme; o goleiro Lucas França, o polivalente Patrick Brey e o volante Henrique. Esses dois últimos reativaram contratos com a Raposa, já que estavam emprestados a outros clubes.