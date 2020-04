O atacante colombiano Iván Angulo, contratação do Cruzeiro para esta temporada, teve pouquíssimo contato com a estrutura da Raposa. É que quando o atleta chegou a Belo Horizonte, logo a cidade se 'trancou em casa' pela quarentena contra o coronavírius.

De volta a São Paulo após fazer apenas um treino na Toca II desde que foi oficializado como reforço celeste, Angulo espera a retomada do calendário de trabalhos no futebol para voltar à capital mineira e, de fato, entender as recomendações que recebeu para aceitar vestir o manto estrelado.

Os ex-cruzeirenses Felipe Melo e Willian 'Bigode', atualmente no Palmeiras, ex-clube de Angulo, foram importantes para que o colombiano decidisse por sua vinda ao Cruzeiro.

"Conversei bastante com o Willian. Falou bastante do Cruzeiro. Felipe Melo também me falou que era um time muito bom para jogar, para vestir a camisa. Me falaram muito bem do Cruzeiro. Fiquei feliz com esses conselhos que eles me deram", disse em entrevista ao "Bate Papo Cabuloso", um projeto do canal oficial da Raposa no Youtube.

Muito jovem, com apenas 20 anos, Angulo ainda não é conhecido da maioria dos cruzeirenses. Por isso o jogador fez questão de falar sobre suas características principais.

"Sou um jogador muito rápido, habilidoso, e que gosta de ir para cima do adversário. Tenho muita chegada ao gol para fazer assistência. (...) Sou mais de rabiscar e fazer muitos cruzamentos. Também tento fazer o gol, mas por jogar pelas pontas eu tenho oportunidades de rabiscar, ir para cima e fazer cruzamentos, no caso para o Marcelo Moreno que está precisando", contou, falando da preferência de atuar na esquerda.

"Me sinto bem pelas duas pontas, mas prefiro jogar mais pela esquerda, me sinto melhor para poder encarar, ir para cima, pra cruzamento, para bater para o gol. Acho que pela esquerda me sinto melhor", analisou.

Cheio de expectativas para retomar os trabalho e estrear pelo clube, Angulo quer ajudar a recolocar o Cruzeiro no seu devido lugar.

"Vim para cá com a expectativa muito grande para ajudar o Cruzeiro, o clube, os companheiros, para conquistar os títulos (...) A expectativa é grande. Chegar no Cruzeiro foi muito bom, fui muito bem recebido, fico feliz de vir para um clube grande, um time gigante. As expectativas são grandes para ajudar o Cruzeiro nas conquistas e virar esse momento, e recolocar o Cruzeiro em seu lugar", comentou.

Escolha de deixar o Palmeiras

A possibilidade de jogar em um clube grande como o Cruzeiro e mostrar o seu futebol fez com que Angulo escolhesse deixar o Palmeiras para vir a BH.

"A verdade é que, quando chegou a proposta do Cruzeiro, eu fiquei muito feliz, falei com meus empresários que eu queria ir, pelo que é o Cruzeiro, pelo que representa e também porque no Palmeiras não estava tendo chance para jogar. Foi uma boa eu vir para cá para jogar, mostrar futebol e ajudar o Cruzeiro, que está precisado. As expectativas são muitos grandes, contente por estar no Cruzeiro, e espero conquistar muitas coisas (no clube)", falou.

Aristizábal

Colombiano assim como Aristizábal, que fez história no Cruzeiro em 2003, ano em que o clube conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro (Tríplice Coroa), Angulo falou sobre o ex-jogador que também marcou o seu nome no futebol da Colômbia.

"Sobre a história do Aristizábal, muito bom, vi vários vídeos dele jogando, ele fez uma história muito boa no Cruzeiro. Espero fazer també muita história, muitos gols e conquistar muitos títulos como ele fez também", comentou.