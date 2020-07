Um nome para balançar as estruturas brasileiras. Essa foi a ideia do Atlético para tentar um reforço para o setor ofensivo. O italiano Mario Balotelli, de 29 anos, recebeu oferta do alvinegro na última semana, mas aumentou a pedida em 50% quando as tratativas já estavam encaminhadas.

A informação, trazida pelo jornalista João Vitor Xavier, logo repercutiu nas rede sociais e dividiu a Massa Atleticana. De um lado, uns defendiam a investida e viam com bons olhos, mesmo com todo histórico de polêmicas do atacante. Do outro, torcedores agradeciam pela não concretização.

Para o jornalista Andersinho Marques, radicado em solo italiano há alguns anos, não faz sentido algum um clube brasileiro apostar em Balotelli, principalmente pelo rendimento do atleta.

"Alguém me explica por favor, como faz um time brasileiro como o Atlético Mineiro ou qualquer outro clube, ir atrás do Balotelli depois de mais um ano que não deu um chute e foi suspenso pelo Brescia? É loucura isso", postou Andersinho no Twitter.

Veja os números de Balotelli no Brescia-ITA (Temporada 2019/20):

19 jogos, em 6 foi substituído, em 3 começou no banco.

Somente 5 gols.

5 cartões amarelos

1 vermelho